сегодня в 12:39

Минобороны заявило о взятии под контроль Сухой Балки в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Сухая Балка в Донецкой Народной Республике. Поселок удалось освободить благодаря активным действиям бойцов группировки войск «Юг», сообщила пресс-служба Минобороны России.

В зоне ответственности «Южной» группы за сутки уничтожено до 300 украинских военных. Бойцы группировки поразили пять боевых бронированных машин противника, танк, американский БТР М113, четыре арторудия, склад боеприпасов, станцию РЭБ, а также другие вооружения и военную технику ВСУ.

За сутки российская ПВО сбила 99 украинских беспилотников, три американских авиабомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Преображенка в ДНР. В ходе этой операции армейцы почти полностью отказались от использования радиопереговоров, перейдя на систему передачи звуковых сигналов.