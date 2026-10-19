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В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве прогремели взрывы», — говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. С вечера воскресенья это вторая серия взрывов в украинской столице, сообщает РИА Новости.

Ране мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Святошинском районе украинской столицы прогремел взрыв на складе.

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