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В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Спецоперация

Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве прогремели взрывы», — говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. С вечера воскресенья это вторая серия взрывов в украинской столице, сообщает РИА Новости.

Ране мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Святошинском районе украинской столицы прогремел взрыв на складе.

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