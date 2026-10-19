Песков сообщил, когда пройдет прямая линия Путина

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Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина традиционно запланирована на декабрь, сообщает ТАСС .

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На декабрь», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В 2025 году прямой эфир с президентом прошел 19 декабря. Он отвечал на вопросы журналистов и граждан 4,5 часа. Всего на прямую линию поступило свыше 3 млн вопросов.

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