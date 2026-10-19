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Собака напала на ребенка на Камчатке

На Камчатке проводится процессуальная проверка по факту нападения собаки на ребенка в селе Сосновка Елизовского района, сообщает ТАСС .

По данным СК России по региону, в ходе мониторинга СМИ и соцсетей была выявлена видеозапись, зафиксировавшая нападение собаки на ребенка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области, Екатеринбурге, Тюмени и Подмосковье в последнее время стали чаще видеть волков.

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