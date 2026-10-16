Волки начали чаще заходить в российские города и села

В Ленинградской области, Екатеринбурге, Тюмени и Подмосковье в последнее время стали чаще видеть волков, сообщает SHOT .

Число этих хищников резко возросло за последний месяц. Они заходят в частный сектор, бродят по дорогам, ищут еду и создают угрозу для людей.

Обращений по поводу волков от жителей Подмосковья стало больше. В частности, они приходят из районов Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры, рассказал член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Волки начали выходить к людям из-за запахов еды и мусорных отходов. Еще причины такого поведения — миграция на зимовку и вырубка лесов. В нескольких регионах страны уже ввели разные меры. Например, в Тюменской и Московской областях будут регулировать количество волков в охотничьих угодьях, в том числе возможен отстрел.

На днях волков также видели на Кубани. Они подходили близко к домам в Староминском районе и нападали на скот. Кроме того, недавно хищник преследовал жительницу Гатчинского района Ленобласти, которая гуляла с собакой. Она еле убежала от зверя.

В Арамили Свердловской области несколько волков гуляли около жилых домов. В начале октября зверь напал на мужчину возле его дома в Забайкалье и повредил человеку руку. Местному жителю удалось дать отпор, мужчина заколол хищника ножом.

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