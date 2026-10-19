Народный артист РФ Стас Михайлов опроверг слухи о разводе с супругой Инной Михайловой, сказав, что у них в семье все хорошо, сообщает РИА Новости .

«Да вы что? Порадуйтесь за нас. Все хорошо!» — сказал он, комментирую слухи о разводе.

Стас и Инна Михайловы состояли в отношениях 20 лет, из них 10 лет — в браке. У пары две дочери: Иванна и Мария.

В день рождения младшей дочери Инна заявила, что больше не вместе со Стасом Михайловым. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил расставание музыканта с супругой.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.