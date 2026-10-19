Охотовед: медведь съедает около 20 кг ягод в день перед спячкой

Охотовед нацпарка «Онежское Поморье» Павел Футоран рассказал, что крупному бурому медведю нужно съедать около 20 кг ягод в день перед тем, как залечь в берлогу, сообщает РИА Новости .

Обычно нажировочный период у бурых медведей начинается с августа и длится до конца октября.

При этом, по словам охотоведа, от качества нажировки напрямую зависит выживание зверя зимой, а у самок — способность выносить и выкормить потомство.

В 2026 году на территории России ликвидировали более 4 тыс. медведей в рамках вынужденного регулирования численности. Наибольшее количество подтвержденных случаев отстрела зафиксировано в Красноярском крае, где к 12 октября ликвидировали около 1 тыс. особей.

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