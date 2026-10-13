В России убили свыше 4 тысяч медведей с начала года из-за выхода к людям

В 2026 году на территории России ликвидировали более 4 тыс. медведей в рамках вынужденного регулирования численности. Наибольшее количество подтвержденных случаев отстрела зафиксировано в Красноярском крае, где к 12 октября ликвидировали около 1 тыс. особей, сообщает SHOT .

В Иркутской области убили 421 хищника, в Бурятии — порядка 400, в Республике Тыва — 263, а на Камчатке — свыше 200 животных.

Основной причиной роста числа убитых медведей стали участившиеся выходы зверей к населенным пунктам, автомагистралям, туристическим объектам и местам захоронений. Это вынуждает местные власти закрывать доступ в лесные массивы и устранять представляющих угрозу особей.

В связи с обострившейся обстановкой в экспертной среде развернулась дискуссия о необходимости корректировки законодательства. Участники совещания в Сибирском федеральном университете направили в Минприроды РФ инициативу о смягчении ограничений на любительскую охоту. Там посчитали, что действующие лимиты мешают сдерживать популяцию медведей.

Против этой меры выступили представители научного сообщества и природоохранных организаций. Биологи и общественники обратились к главе ведомства Александру Козлову, указав, что сезон охоты и так длится до восьми месяцев. Текущие квоты не осваиваются в полной мере, а бесконтрольный промысел грозит браконьерством и появлением агрессивных раненых животных.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.