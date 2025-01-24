ПВО уничтожила 3 украинских беспилотника за час над Ленинградской областью

Три вражеских беспилотника уничтожили в небе над Ленинградской областью в период с 6 до 7 утра 24 января, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи российская система ПВО перехватила и уничтожила 121 украинский беспилотник в небе над страной. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 37.

После падения обломков сбитых беспилотников начался пожар на территории Ново-Рязанской ТЭЦ и нефтезавода АО «РНПК». Дроны, летевшие на Москву, сбиты в городском округе Коломна и Раменском городском округе. Обошлось без пострадавших.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что на границе Липецкой и Курской областей сбили беспилотник ВСУ. Он упал в поле в Воловском районе.