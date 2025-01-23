На границе Липецкой и Курской областей сбили БПЛА
На границе Липецкой и Курской областей сбили беспилотник ВСУ, он упал в поле Воловском районе, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.
«БПЛА был подавлен на границе с Курской областью», — отметил он.
О пострадавших не сообщается. На место происшествия прибыли оперативные службы.
«Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии постоянной готовности», — написал губернатор.
Прошедшей ночью российские силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью.