4 вражеских БПЛА сбили за ночь в небе над Белгородской областью

Прошедшей ночью российские силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее российские войска нанесли удары по 136 военным складам Украины. Армия России также поразила украинский конструкторский центр «Луч».

Также известно, что российские силы освободили от подразделений ВСУ населенный пункт Западное в Харьковской области. Во взятии села участвовали бойцы группировки войск «Запад» ВС РФ.