Во взятии села участвовали бойцы группировки войск «Запад» ВС РФ.

Ими было нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, егерской бригад противника у Каменки, Зеленого Гая, Двуречной, Глушковки, Лозовой на Харьковщине, а также около Ямполя, Северска и Колодезей в ДНР.

Украинская армия потеряла более 460 человек живой силы, танк, 7 боевых бронированных машин, в том числе 2 американских БТР М113, а еще 14 пикапов и 6 орудий полевой артиллерии. Кроме того, ВСУ лишились 2 полевых складов боеприпасов.

Ранее стало известно, что пропавший мобилизованный из РФ около 2 месяцев полз до своих, прикрываясь телами украинцев.