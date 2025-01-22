Пропавший мобилизованный 2 месяца полз до своих, прикрываясь телами украинцев

Мобилизованный из Башкирии, который считался пропавшим без вести, два месяца добирался до расположения своих, прикрываясь телами украинцев, сообщает Mash .

Боец с позывным Малой ушел на спецоперацию осенью 2022 года. Он воевал в составе 5-й ОГМБ, брал Красногоровку, был старшим разведотряда. Мобилизованный также вывозил тела погибших и раненых.

В начале ноября прошлого боец ушел на задание и пропал.

Два месяца родственники пропавшего искали его по воинским частям, госпиталям и моргам, но все было безуспешно. В военной части молодого человека официально признали пропавшим без вести.

Однако однажды близкие бойца увидели завирусившееся фото, как российский военный спит на мандаринах, обнимая икону Невского, которая была у Малого.

Как оказалось, последние 60 дней мобилизованный полз к позициям ВС РФ. Молодой человек почти не ел, а только пил растопленный снег. Когда слышал жужжание беспилотника, то притворялся мертвым или прятался под телами бойцов ВСУ, которые были брошены на линии фронта.

Где сейчас находится Малой, семья не знает. Они пытаются найти любую информацию о нем.