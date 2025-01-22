Минобороны РФ заявило об ударе по 136 складам ВСУ

Российские войска нанесли удары по 136 военным складам Украины. Армия России также поразила украинский конструкторский центр «Луч», сообщает «Царьград» со ссылкой на Минобороны России.

Бойцы ВС РФ атаковали вражеские склады с горюче-смазочными материалами, беспилотниками и ракетно-артиллерийским вооружением. Удары также нанесены по скоплениям личного состава и техники ВСУ в 136 районах, заявило оборонное ведомство.

Минобороны также доложило о взятии под контроль населенного пункта Западное Харьковской области. Его освободили бойцы российской группировки войск «Запад».

Ранее была рассказана история пропавшего мобилизованного из Башкирии, который 2 месяца полз до российских позиций, прикрываясь телами украинских военных.