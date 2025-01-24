Система ПВО отразила атаку беспилотника в Подмосковье. В результате никто не пострадал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Дроны, летевшие на Москву, сбиты в городском округе Коломна и Раменском городском округе. На местах падения беспилотников работают специалисты экстренных служб.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — отметил Собянин.

Ранее на границе Липецкой и Курской областей сбили беспилотник ВСУ, он упал в поле Воловском районе.