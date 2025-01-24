121 вражеский БПЛА сбили ночью над территорией России

В течение прошедшей ночи российская система ПВО перехватила и уничтожила 121 украинский беспилотник в небе над страной. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 37, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Над Рязанской областью сбили 20 БПЛА, над Курской — 17, Саратовской — 17, Ростовской — семь, Московской — шесть, еще шесть — над Белгородской областью.

Три дрона уничтожили над Воронежской областью, два — над Тульской, два — Орловской, два — Липецкой, один — над Крымом и еще один — над Москвой.

После падения обломков сбитых беспилотников начался пожар на территории Ново-Рязанской ТЭЦ и нефтезавода АО «РНПК». Дроны, летевшие на Москву, сбиты в городском округе Коломна и Раменском городском округе. Обошлось без пострадавших.

В связи с атаками БПЛА в аэропортах Уфы и Ульяновска временно ограничили прием и выпуск гражданских воздушных судов. Также ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. До этого прием и выпуск самолетов запрещали в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском.