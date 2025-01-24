Ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.

Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту «Внуково».

Также ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский.