Ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.
Отмечается, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту «Внуково».
Также ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский.