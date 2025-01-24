Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 00:22 МСК временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский», — говорится в сообщении.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

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