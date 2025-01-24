Временные ограничения полетов ввели в аэропортах Уфы и Ульяновска

В аэропортах Уфы и Ульяновска временно ограничили прием и выпуск гражданских воздушных судов, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения ввели ранним утром 24 января. Такое решение принято для обеспечения безопасности. Авиадиспетчеры, экипажи самолетов и сотрудники аэропортов делают для этого все возможное.

Также временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. До этого прием и выпуск самолетов запрещали в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском.

Известно, что система ПВО отразила атаку беспилотника в Подмосковье. Дроны, летевшие на Москву, сбиты в городском округе Коломна и Раменском городском округе. Всего система ПВО перехватила и уничтожила 121 БПЛА на территории России.