В аэропорту Внуково введены временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту «Внуково», сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале .

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:32 мск введены также в аэропорту Внуково», — говорится в сообщении.

Также ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Ранее система ПВО отразила атаку беспилотника в Подмосковье. Дроны, летевшие на Москву, сбиты в городском округе Коломна и Раменском городском округе.