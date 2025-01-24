В аэропорту Внуково введены временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту «Внуково», сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:32 мск введены также в аэропорту Внуково», — говорится в сообщении.
Также ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский.
Ранее система ПВО отразила атаку беспилотника в Подмосковье. Дроны, летевшие на Москву, сбиты в городском округе Коломна и Раменском городском округе.