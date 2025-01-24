В районе Рязанского НПЗ начался пожар после атаки БПЛА
На территории Ново-Рязанской ТЭЦ и нефтезавода АО «РНПК» начался пожар. По предварительной информации, возгорание началось после падения обломков сбитых беспилотников, сообщает Mash.
«Продолжается ликвидация последствий воздушной атаки на Рязань. Работают все оперативные службы», — сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в Telegram-канале.
Ранее система ПВО отразила атаку беспилотника в Подмосковье. Дроны, летевшие на Москву, сбиты в городском округе Коломна и Раменском городском округе.