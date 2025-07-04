Появилось фото сильного пожара на подстанции в Подмосковье после атаки БПЛА

В Сети появилась фотография поврежденной из-за атаки вражеских дронов подстанции в Сергиево-Посадском городском округе. В результате пожара без электричества остались 50 тыс. человек, сообщает репортер Андрей Трофимов в Telegram-канале .

На кадрах видно, как пылает оборудование. Клубы черного дыма поднимаются в небо. На данный момент электроснабжение восстановлено в Рабочем поселке. Свет отсутствует в районе вокзала, в Клементьевке, Птицеграде, на Ферме и в Звездочке.

По информации «Мострансавто», из-за падения обломков БПЛА изменено движение маршрутов в микрорайонах Звездочка и Скобянка. Они касаются маршрутов 4, 5, 46. Временный объезд ввели по Скобяному шоссе. Автобусы временно не останавливаются у станции Сергиев Посад, улицах 1-й Рыбной, Академика Силина, Железнодорожной, Лимузин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при атаке вражеских беспилотников на Сергиево-Посадский городской округ пострадали два человека. Всего зафиксировано падение четырех дронов.

«Оба (пострадавших — ред.) доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет», — сказал Воробьев.

Глава округа Оксана Ероханова отметила, что в пяти микрорайонах полностью отсутствует электричество, в одном — частично. Энергетики компании «Россети Московский регион» уже приступили к ремонту и замене поврежденного оборудования.