Воробьев: 2 человека пострадали из-за атаки БПЛА на Сергиево-Посадский округ

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при атаке вражеских беспилотников на Сергиево-Посадский городской округ пострадали два человека. Всего зафиксировано падение четырех дронов.

Среди пострадавших 60-летний мужчина. Он получил черепно-мозговую травму и потерял три зуба. У 40-летнего местного жителя ушиб грудной клетки и открытая рана шеи.

«Оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что на местах падения БПЛА работают оперативные службы. Энергетики трудятся, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.