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Энергетики устраняют нарушение на подстанции в Подмосковье после атаки БПЛА

Энергетики компании «Россети Московский регион» приступили к ремонту и замене поврежденного оборудования в Сергиево-Посадском городском округе. Из-за атаки украинских дронов люди остались без электричества, сообщает пресс-служба компании.

Оборудование повреждено на подстанции в микрорайоне Звездочка. Энергетики незамедлительно приступили к ремонту и замене оборудования. Большая часть потребителей на время работ будет подключена к резервным источникам электроснабжения.

Процесс координирует Оперативный штаб по безопасности электроснабжения ПАО «Россети Московский регион». Информацию о восстановлении можно найти на сайте компании и в аккаунтах в социальных сетях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при атаке вражеских беспилотников на Сергиево-Посадский городской округ пострадали два человека. Всего зафиксировано падение четырех дронов.

«Оба (пострадавших — ред.) доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет», — сказал Воробьев.

Ранее глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова сообщила, что в пяти микрорайонах округа отсутствует электричество из-за атаки вражеских беспилотников. Еще в одном микрорайоне свет отсутствует частично.