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5 районов в Сергиево-Посадском г о остались без электричества после атаки БПЛА

В пяти микрорайонах Сергиево-Посадского городского округа отсутствует электричество из-за атаки вражеских беспилотников. Еще в одном микрорайоне свет отсутствует частично, сообщила глава округа Оксана Ероханова в Telegram-канале .

«Без электроэнергии микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский, наполовину Ферма», — написала Ероханова.

По ее словам, также без света остались социальные учреждения, ЖКХ, многоквартирные дома. Для подключения электроэнергии везут генераторы. Когда огонь будет потушен, к работе приступят специалисты «Россетей».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при атаке вражеских беспилотников на Сергиево-Посадский городской округ пострадали два человека. Всего зафиксировано падение четырех дронов.

«Оба (пострадавших — ред.) доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших — средней тяжести. Угрозы жизни нет», — написал Воробьев.