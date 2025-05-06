Новая атака БПЛА на Москву: уничтожены два дрона

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Два беспилотника уничтожили во время новой атаки на Москву

Российские военные уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Вражеские беспилотники сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. Информации о наличии пострадавших или возможных разрушениях не приводилось.

Прочие обстоятельства атаки БПЛА уточняются.

Между тем временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропорту Жуковский. До этого в Жуковском городском округе вводили режим «Внимание по БПЛА».

Ранее в подмосковном Раменском также объявили воздушную опасность, а жителей Каширы предупредили об атаке БПЛА.