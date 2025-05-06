Аэропорт Жуковский временно закрыли после введения режима «Внимание по БПЛА»

Транспорт
Виктор Карасев / Фотобанк Лори

Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры ввели в 16:50 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ранее власти подмосковного Жуковского ввели режим «Внимание по БПЛА». Жителей города просили сохранять спокойствие.

Прошлой ночью в Жуковском также объявляли режим «Опасность атаки БПЛА». Местному населению рекомендовали оставаться дома и избегать нахождения у окон.

Тем временем власти объявили воздушную опасность в Раменском. Жителей призывали находиться в укрытии и проявлять внимательность.