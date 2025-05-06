Аэропорт Жуковский временно закрыли после введения режима «Внимание по БПЛА»
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В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры ввели в 16:50 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Ранее власти подмосковного Жуковского ввели режим «Внимание по БПЛА». Жителей города просили сохранять спокойствие.
Прошлой ночью в Жуковском также объявляли режим «Опасность атаки БПЛА». Местному населению рекомендовали оставаться дома и избегать нахождения у окон.
Тем временем власти объявили воздушную опасность в Раменском. Жителей призывали находиться в укрытии и проявлять внимательность.