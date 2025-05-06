В подмосковном Раменском объявлена воздушная опасность

Власти предупредили о воздушной опасности в Раменском Московской области. Жителей просят избегать открытой местности и не подходить к окнам, сообщается в Telegram-канале «Радар Раменское», созданном администрацией городского округа.

«Будьте внимательны, ждите дополнительной информации», — говорится в сообщении.

Жителей просят по возможности пройти в центральные части здания или подвалы. Тем, кто находится на улице, следует зайти в укрытие или ближайший дом.

Между тем в подмосковном Жуковском также ввели режим «Внимание по БПЛА». До этого власти Каширы попросили жителей оставаться дома из-за опасности атаки дронов.

