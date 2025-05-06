Власти Жуковского ввели режим «Внимание по БПЛА»

Жителей города попросили сохранять спокойствие и ожидать более полной информации.

Прошлой ночью в Жуковском также вводили режим «Опасность атаки БПЛА». В этом случае нужно по возможности оставаться дома, не подходить к окнам. Всем, кто находится на улице, нужно зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. В безопасном месте необходимо находиться до отбоя сигнала. Также не стоит поддаваться панике.

Во вторник днем власти подмосковной Каширы предупредили жителей об атаке БПЛА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.