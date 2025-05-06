Власти подмосковной Каширы предупредили жителей об атаке БПЛА

Украинская армия вновь пытается атаковать Россию беспилотниками. Жителям рекомендовано оставаться дома и не подходить к окнам, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира Московской области.

Тем временем в балконе жилого дома в Подольске обнаружили застрявший боеприпас. Жильцов эвакуировали, на место происшествия вызывали взрывотехников. Информации о пострадавших не поступало, заявляли в местной администрации.

Ночью 6 мая российские военные отразили массированную атаку дронов на Москву. Обломки одного из сбитых беспилотников также повредили здание на Каширском шоссе.

Прошедшей ночью украинские беспилотники атаковали Липецкую, Рязанскую области и другие регионы России.