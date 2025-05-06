Обломки сбитого дрона повредили здание на Каширском шоссе

сегодня в 02:43

Осколки разбили витрину магазина и окна жилого дома на Каширском шоссе

Один из 19 уничтоженных ПВО беспилотников упал в районе Каширского шоссе в Москве, повредив жилую застройку, кадры публикует Telegram-канал Shot.

Фрагменты сбитого системой ПВО воздушного судна разбили витрину цветочного магазина и повредили остекление в жилом доме.

На месте работают аварийные бригады и МЧС. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Это первый подтверждённый случай материального ущерба в ходе отражения массированной атаки дронов ВСУ ночью во вторник. Ранее все сбитые БПЛА падали на незастроенной территории.