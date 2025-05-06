Собянин сообщил о падении обломков дрона на Каширском шоссе

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Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о падении обломков беспилотника в районе Каширского шоссе.

По предварительным данным, серьезных повреждений инфраструктуры и пострадавших нет, специалисты экстренных служб уже на месте происшествия, отметил мэр Москвы.

Сегодня ночью система ПВО отразила атаку беспилотников на Москву, в результате которой были введены временные ограничения на работу столичных аэропортов.

Ранее сообщалось о массированной атаке дронов ВСУ на российские регионы.