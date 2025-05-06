Собянин сообщил о падении обломков дрона на Каширском шоссе
Обломки сбитого беспилотника упали на Каширское шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о падении обломков беспилотника в районе Каширского шоссе.
По предварительным данным, серьезных повреждений инфраструктуры и пострадавших нет, специалисты экстренных служб уже на месте происшествия, отметил мэр Москвы.
Сегодня ночью система ПВО отразила атаку беспилотников на Москву, в результате которой были введены временные ограничения на работу столичных аэропортов.
Ранее сообщалось о массированной атаке дронов ВСУ на российские регионы.