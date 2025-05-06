Массированная атака ВСУ: беспилотники атакуют несколько российских регионов

ПВО отражает атаки ВСУ в Липецкой, Рязанской и других областях

По данным мониторинговых источников, под угрозой оказались сразу несколько регионов, включая Липецкую, Рязанскую, Тамбовскую и Тульскую области, где объявлен «красный уровень» опасности.

В Липецке около 23:30 местные жители сообщили о серии взрывов на окраине города и работе систем ПВО. Очевидцы из Воловского района ранее слышали звук пролетающих БПЛА в направлении областного центра. В городе была активирована тревожная сирена, предупреждающая население об опасности. По предварительной информации, несколько воздушных целей уже сбиты, жертв и разрушений на земле не зафиксировано. Официальной информации нет.

Угроза атак беспилотников также сохраняется в Астраханской, Нижегородской, Тверской и Смоленской областях.

Власти призывают жителей сохранять бдительность и следовать рекомендациям местных органов безопасности.