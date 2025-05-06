Росавиация ввела временные ограничения на полеты в московских аэропортах
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не работают
Росавиация ввела временные ограничения на работу трех основных аэропортов Москвы.
С 00:57 по московскому времени аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов, сказано в сообщении ведомства.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, подчеркнули в регуляторе.
Ранее ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ на Москву — было сбито пять воздушных целей.