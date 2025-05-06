ПВО отразила атаку дронов на Москву

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Собянин: под Москвой сбиты пять беспилотников ВСУ

Средствами противовоздушной обороны была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Все пять воздушных целей были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к столице.

Собянин в своем телеграм-канале сообщил о работе экстренных служб на местах падения обломков.

Ранее ПВО сработала в ряде регионов России. Под угрозой оказались Липецкая, Рязанская, Тамбовская и Тульская области. Несколько воздушных целей были сбиты. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.