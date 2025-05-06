ПВО отразила атаку дронов на Москву

Собянин: под Москвой сбиты пять беспилотников ВСУ
Спецоперация

Средствами противовоздушной обороны была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Все пять воздушных целей были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к столице.

Собянин в своем телеграм-канале сообщил о работе экстренных служб на местах падения обломков.

Ранее ПВО сработала в ряде регионов России. Под угрозой оказались Липецкая, Рязанская, Тамбовская и Тульская области. Несколько воздушных целей были сбиты. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.