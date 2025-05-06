Власти ответили на сообщения о торчащей из балкона «ракете» в Подольске
Власти заявили об эвакуации жильцов дома в Подольске из-за боеприпаса в балконе
Фрагмент боеприпаса застрял в балконе жилого дома в подмосковном Подольске, сообщили РИАМО в администрации городского округа. В результате происшествия никто не пострадал.
Происшествие случилось на улице Ленинградская. Жильцов дома эвакуировали.
На место событий следуют взрывотехники. Прочие обстоятельства выясняются.
Ранее ряд СМИ сообщал, что в балконе одного из подольских домов застряла часть боеприпаса, напоминающая «ракету».
Прошедшей ночью Москва подверглась массированной атаке беспилотников. Накануне, ночью 5 мая, несколько дронов также сбивали в Подольске.
Обломки одного из уничтоженных сегодня БПЛА повредили здание на Каширском шоссе в Москве. Информации о пострадавших не поступало.