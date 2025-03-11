Еще один пострадавший от ударов БПЛА умер в Подмосковье

Третий пострадавший в результате атаки дронов в Подмосковье умер в больнице

Третий пострадавший в результате массированной утренней атаки БПЛА по Подмосковью скончался в больнице, сообщает 360.ru .

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о смерти двух человек. Они оба — сотрудники компании «Мираторг». Удар дронов пришелся на автопарковку в 05:14, когда работники только заступили на смену.

Глава региона также рассказал, что массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье началась в 4 утра.

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку», — сказал Воробьев.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в результате атаки вражеских беспилотников на Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей. СК РФ завел дело о теракте.