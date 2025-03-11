Еще один пострадавший от ударов БПЛА умер в Подмосковье
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Третий пострадавший в результате массированной утренней атаки БПЛА по Подмосковью скончался в больнице, сообщает 360.ru.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о смерти двух человек. Они оба — сотрудники компании «Мираторг». Удар дронов пришелся на автопарковку в 05:14, когда работники только заступили на смену.
Глава региона также рассказал, что массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье началась в 4 утра.
«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку», — сказал Воробьев.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в результате атаки вражеских беспилотников на Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей. СК РФ завел дело о теракте.