Взрыв прогремел в Харькове на Украине

В Харькове на фоне воздушной тревоги в пятницу слышали взрыв, сообщает RT .

Об этом рассказал украинский телеканал «Общественное».

Подробностей происшествия нет.

Кроме того, этой ночью взрывы слышали в Луцке и Полтаве. Также в Полтаве после прилета начался пожар.

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