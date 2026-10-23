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Взрыв прогремел в Харькове на Украине

Спецоперация

В Харькове на фоне воздушной тревоги в пятницу слышали взрыв, сообщает RT.

Об этом рассказал украинский телеканал «Общественное».

Подробностей происшествия нет.

Кроме того, этой ночью взрывы слышали в Луцке и Полтаве. Также в Полтаве после прилета начался пожар.

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