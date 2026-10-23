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Облачно и до +12 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

Общество

В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется переменная облачность, температура поднимется до плюс 10 — плюс 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Будет преимущественно без осадков.

Скорость юго-восточного ветра не превысит 9 м/с. Атмосферное давление составит 759 м рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут плюс 4 — плюс 6, днем 24 октября — от плюс 11 до плюс 13. Обойдется без осадков.

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