Облачно и до +12 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется переменная облачность, температура поднимется до плюс 10 — плюс 12 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.