Дрожь после прогулки: симптомы, которые нельзя игнорировать

Головокружение, онемение конечностей и дрожь после прогулки могут указывать на перепады артериального давления, а у людей с диабетом — на снижение уровня сахара в крови, сообщил РИАМО врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«После адекватной прогулки человек должен чувствовать прилив сил и энергии, а не разбитость. Любые неприятные симптомы должны насторожить. Головокружение, онемение конечностей или тремор — это в первую очередь сосудистые симптомы или признаки резких скачков давления», — сказал Мацола.

По его словам, при появлении таких симптомов необходимо сразу отдохнуть и измерить артериальное давление. Людям с сахарным диабетом также следует проверить уровень глюкозы в крови, поскольку слабость и дрожь могут быть связаны с его снижением. При этом озноб, ощущение холода и дрожь после прогулки могут свидетельствовать об обычном переохлаждении.

«В этом случае нужно согреться: выпить горячий чай и надеть теплую одежду. Однако если на фоне этого появляются выделения из носа, боль в горле или повышается температура, значит, переохлаждение спровоцировало вирусное заболевание», — пояснил специалист.

Мацола подчеркнул, что при появлении признаков респираторной инфекции необходимо обратиться к врачу для осмотра и назначения лечения.

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