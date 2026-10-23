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2 человека погибли в ДТП с мотоциклом в Раменском округе

На 38-м километре автодороги Москва — Касимов в Раменском округе столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, два человека погибли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

ДТП произошло в районе 20:22 22 октября.

Водитель за рулем «Лады» поворачивал и столкнулся с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист и пассажир автомобиля погибли на месте. Водитель «Лады» получил телесные повреждения.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам начатой проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законом.

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