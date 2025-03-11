Андрей Воробьев: 1 млн рублей выплатят семьям погибших при атаке беспилотников
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим при атаке беспилотников в Подмосковье и их семьям, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что также раненые получат поддержку. В зависимости от тяжести травм людям выплатят от 100 до 500 тыс. рублей.
Утром во вторник губернатор приехал в больницу в Домодедове, где находятся двое пострадавших от атаки БПЛА. За жизнь пациентов борются доктора.
В результате массированной атаки беспилотников погибли 2 человека. Как сообщил Воробьев, один мужчина умер в больнице.
Ранее пресс-служба министерства обороны заявила, что над территорией Подмосковья уничтожили 91 беспилотник противника за ночь.