Масштабная атака ВСУ: 337 беспилотников атаковали Россию за ночь

Их ликвидировали дежурными средствами ПВО.

126 БПЛА уничтожили над Курской областью, 91 — над Подмосковьем, 38 — над Брянской областью, 25 — над Белгородской областью, 22 — над Рязанской областью, 10 — над Калужской областью, по 8 — над Липецкой и Орловской областями, 6 — над Воронежской областью, 3 — над Нижегородской областью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что вызовы о дронах поступали из разных мест области. Погиб один человек, есть раненые.

«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», — уточнил губернатор.