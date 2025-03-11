Воробьев: пострадавший во время атаки БПЛА мужчина скончался в больнице Видного

Губернатор Московской области Андрей Воробьев с сожалением сообщил о смерти 50-летнего мужчины в больнице Видного. Врачи до конца боролись за жизнь пострадавшего во время атаки ВСУ — его сердце запускали четыре раза.

«Соболезнования родным и близким», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Таким образом, число погибших из-за атаки дронов на Московский регион выросло до 2.

Глава региона посетил больницу в Домодедове, где врачи борются за жизни еще двух пациентов. В операционной находится 43-летняя женщина с ранением живота и повреждением кишечника, также у нее рваная рана груди. У 44-летнего мужчины открытый перелом плеча, ранение живота и голени. Воробьев надеется на благоприятный исход.

Ранее Минобороны России заявило, что над территорией Московской области уничтожили 91 дрон противника за прошлую ночь. СК РФ завел дело о теракте.