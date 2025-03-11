СК завел дело о теракте после массовой атаки дронов ВСУ по Московскому региону
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Российский Следком возбудил уголовное дело после массированной атаки по Московскому региону беспилотниками, запущенными ВСУ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она уточнила, что дело было заведено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении 91 дрона противника над Московской областью.
В расследовании участвуют опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК, а еще эксперты СЭЦ. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося, типы БПЛА, использованных для ударов, а также размер нанесенного атакой ущерба. Действия всех причастных получат уголовно-правовую оценку.
В результате украинской атаки в Подмосковье погиб один человек, еще около 20 — пострадали. На земле зафиксированы разрушения. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, больше всего раненых и разрушений — в 3 муниципалитетах. Речь идет о Домодедове, Ленинском и Раменском округах.
В Ленинском округе БПЛА рухнули на территории складов, принадлежащих компаниям «МосКокс» и «Сантехкомплект», добавил Воробьев.