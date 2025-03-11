СК завел дело о теракте после массовой атаки дронов ВСУ по Московскому региону

Она уточнила, что дело было заведено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении 91 дрона противника над Московской областью.

В расследовании участвуют опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК, а еще эксперты СЭЦ. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося, типы БПЛА, использованных для ударов, а также размер нанесенного атакой ущерба. Действия всех причастных получат уголовно-правовую оценку.

В результате украинской атаки в Подмосковье погиб один человек, еще около 20 — пострадали. На земле зафиксированы разрушения. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, больше всего раненых и разрушений — в 3 муниципалитетах. Речь идет о Домодедове, Ленинском и Раменском округах.

В Ленинском округе БПЛА рухнули на территории складов, принадлежащих компаниям «МосКокс» и «Сантехкомплект», добавил Воробьев.