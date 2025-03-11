Baza: 20 человек пострадали после атаки беспилотников в Подмосковье

После массированной атаки украинских дронов на Подмосковье пострадали 20 человек, из них трое детей. Также есть погибший, сообщает Baza .

Ранее Минобороны России заявило, над Московской областью уничтожили 91 дрон противника за минувшую ночь.

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, максимальное количество пострадавших и самый большой ущерб наблюдаются в 3 муниципалитетах региона. В Ленинском округе пострадали 6 человек, среди которых и 4-летний малыш. В Домодедове погиб мужчина, а также госпитализированы трое пострадавших.

«В Раменском за медицинской помощью обратились 5 человек. Всех осмотрели врачи — телесных повреждений нет, только реакция на стресс», — добавил Воробьев.