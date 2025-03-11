Baza: 20 человек пострадали после атаки беспилотников в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
После массированной атаки украинских дронов на Подмосковье пострадали 20 человек, из них трое детей. Также есть погибший, сообщает Baza.
Ранее Минобороны России заявило, над Московской областью уничтожили 91 дрон противника за минувшую ночь.
Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, максимальное количество пострадавших и самый большой ущерб наблюдаются в 3 муниципалитетах региона. В Ленинском округе пострадали 6 человек, среди которых и 4-летний малыш. В Домодедове погиб мужчина, а также госпитализированы трое пострадавших.
«В Раменском за медицинской помощью обратились 5 человек. Всех осмотрели врачи — телесных повреждений нет, только реакция на стресс», — добавил Воробьев.