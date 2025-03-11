«В Ленинском городском округе (Видное, ул. Фокина, д. 6, Западный квартал, д. 5, к. 1, д. Сапроново, д. 6, к. 2, ЖК „Пригород Лесное“) от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного 4-летнего ребенка», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что все пострадавшие в Ленинском округе получили поверхностные раны. Угрозы для их жизни нет, медики оказывают им помочь.

По словам губернатора, еще в Ленинском округе дроны упали на территории складов компаний «МосКокс» и «Сантехкомплект». Обошлось без пострадавших.

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

Как уточнил глава области, на парковке около производственного комплекса и РЦ компании «Мираторг» в селе Ям в Домодедове погиб 38-летний охранник. Два человека пострадали. 50-летний мужчина на данный момент находится в реанимации в Видновской больнице, у него открытая травма головы. Второй пострадавший – 44-летний мужчина с травмами головы доставлен в Домодедовскую больницу.

Воробьев рассказал, что еще в Домодедове от падения осколков БПЛА на парковке началось возгорание. В результате ЧП сгорело свыше 20 машин. Пожарные и все оперативные службы округа находятся на месте происшествия, огонь практически устранен.

Он отметил, что дроны также упали в частном секторе в округе Домодедово. В деревне Котляково из-за этого пострадала 43-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи проводят операцию.

В Раменском округе за медпомощью обратились пять человек. Их осмотрели врачи. У обратившихся не выявили телесных повреждений, только реакцию на стресс. Госпитализация людям не потребовалась. Всего там повреждены семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, 6. Еще один беспилотник попал в частный дом в селе Софьино, КП «Высокий берег». Из-за ЧП загорелась крыша дома, пожар локализован, заключил губернатор.