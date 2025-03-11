Воробьев о гибели мужчин: судя по поражающим элементам БПЛА, целью были люди
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Судя по найденным поражающим элементам из упавших украинских беспилотников, целью для них были именно люди, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он уточнил, что оба погибших в регионе мужчины являются сотрудниками «Мираторга». Удар дронов пришелся на автопарковку в 05:14, когда работники только заступили на смену.
«Огонь на парковке уже потушен, на месте работают оперативные службы», — написал Воробьев в Telegram-канале.
По его словам, предварительно, повреждено порядка 40 автомобилей. Сейчас специалисты составляют список повреждений.
Ранее Воробьев сообщал, что в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье.
«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку», — сказал глава региона.