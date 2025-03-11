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Воробьев о гибели мужчин: судя по поражающим элементам БПЛА, целью были люди

Судя по найденным поражающим элементам из упавших украинских беспилотников, целью для них были именно люди, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что оба погибших в регионе мужчины являются сотрудниками «Мираторга». Удар дронов пришелся на автопарковку в 05:14, когда работники только заступили на смену.

«Огонь на парковке уже потушен, на месте работают оперативные службы», — написал Воробьев в Telegram-канале.

По его словам, предварительно, повреждено порядка 40 автомобилей. Сейчас специалисты составляют список повреждений.

Ранее Воробьев сообщал, что в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье.

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку», — сказал глава региона.