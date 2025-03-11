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Минздрав РФ: при атаке БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в результате массированной атаки вражеских беспилотников на Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей, сообщает РИА Новости .

По словам Кузнецова, изначально пострадавших было 20 человек, но двое из них скончались. Погибшие — взрослые. Остальным оказывают необходимую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев с сожалением сообщил о смерти 50-летнего мужчины в больнице Видного. Врачи до конца боролись за жизнь пострадавшего во время атаки ВСУ — его сердце запускали четыре раза.

«Соболезнования родным и близким», — написал Воробьев.

Глава региона посетил больницу в Домодедове, где врачи борются за жизни еще двух пациентов.

Ранее Минобороны России заявило, что над территорией Московской области уничтожили 91 дрон противника за прошлую ночь. СК РФ завел дело о теракте.