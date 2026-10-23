Кабина всмятку: две фуры столкнулись на трассе в Иркутской области Происшествия сегодня в 07:50 Фото - © Госавтоинспекция Иркутской области

На 1386-м км автодороги Р-255 «Сибирь» в Иркутской области столкнулись два грузовика, погиб один человек, сообщает ГАИ региона.