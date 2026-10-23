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Кабина всмятку: две фуры столкнулись на трассе в Иркутской области

Происшествия
Госавтоинспекция Иркутской области

Фото - © Госавтоинспекция Иркутской области

На 1386-м км автодороги Р-255 «Сибирь» в Иркутской области столкнулись два грузовика, погиб один человек, сообщает ГАИ региона.

На фото с места аварии показано, что кабина одной из фур практически смята. Автомобили стоят поперек дороги.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Движение ограничено до устранения последствий ДТП.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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